Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1399
ALTIN
442.047
DOLAR
7.9096
STERLİN
10.7272
EURO
9.4279
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Çaykur 500 personel alacak
Çaykur 500 personel alacak
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak

Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere’ye aşı ihracatını durdurmaya yönelik bir öneri üzerine fikir ayrılığı yaşıyor. İngiltere’nin koronavirüs (Covid-19) aşı programı, olası bir yasak karşısında iki aylık bir gecikmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu kapsamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, AB ülkelerinin liderleriyle görüşeceği belirtildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2021 Pazartesi 14:28
0 Okunma
Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek

İNGİLTERE - Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Mart’ta Brexit’le birlikten ayrılan İngiltere’ye yönelik ‘aşı tedariki yasağı’ önerisini görüşecek. Olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, AB liderlerine seslenecek. Halihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander De Groo ile görüştüğü ifade edilen Johnson’ın Perşembe günü yapılacak görüşmede söz alacağı ifade edildi.

İNGİLTERE, AB’Yİ VERDİĞİ TAAHHÜTLERE SAYGI DUYMAYA ÇAĞIRDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs aşılarındaki ihracatta orantılılık ve karşılıklılık görmek istediklerini ifade ederek, AB’nin aşı tedarikini kısıtlayabileceklerini belirtti. Bu kapsamda Von der Leyen, “AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir” dedi ve İngiltere’yi işaret etti “Tüm seçenekler masada” diyen Von der Leyen’in bu açıklamasının ardından İngiliz yetkililer, AB’yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşı TedarikiİngiltereAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans