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Kabe, ramazanın 25. gecesinde 1,5 milyonun üzerinde Müslüman'ı ağırladı

Suudi Arabistan makamları, ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.

16 Nisan 2023 Pazar 15:12
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Kabe, ramazanın 25. gecesinde 1,5 milyonun üzerinde Müslüman'ı ağırladı
Riyad

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ı ağırladığı belirtildi.

Yerel basın da bunun ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Haram'da kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KabeRamazan
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