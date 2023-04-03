Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.204,65
DOLAR
19,19
STERLİN
23,62
EURO
20,77
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...

Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu

Balkan ülkesi Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Avrupa Hareketinden Jakov Milatovic oldu.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:31
0 Okunma
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu

Podgorica

Ülkedeki seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi'nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98'i sayıldı. Milatovic, oyların yüzde 60'ını alarak ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı seçildi.

Milatovic'in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların 40'ını aldı.

CeMI, seçime katılım oranının yüzde 70,5 olduğunu duyurdu.

Ülkedeki Sırpların desteklediği 37 yaşındaki Milatovic, Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladı.

Djukanovic, Milatovic'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Djukanovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic'i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum çünkü onun başarılı olması, Karadağ'ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Kendisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Djukanovic, seçimin demokratik bir ortamda ve sorunsuz geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Milatovic, ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almıştı

Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.

Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı.

2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor.

Djukanovic'in görev süresi, 21 Mayıs gecesi sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
KaradağCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı
Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında "engelleme" yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi
Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında "engelleme" yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans