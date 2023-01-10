Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.146,42
ALTIN
1.129,96
DOLAR
18,78
STERLİN
22,79
EURO
20,14
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı Alınacak
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi...
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim...

Kazakistan, bu hafta kutup soğuklarının etkisinde kalacak

Kazakistan’da Kuzey Kutbu antisiklonu nedeniyle bu hafta boyunca soğuk hava ülke genelinde etkili olacak.

10 Ocak 2023 Salı 16:07
Kazakistan, bu hafta kutup soğuklarının etkisinde kalacak

KAZAKİSTAN - Kazakistan Ulusal Meteoroloji Merkezinden (Kazgidromet) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan Kuzey Kutbu antisiklonunun kuzey eyaletlerden güney kesime doğru ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, bu hafta hava sıcaklığının ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerinde sıfırın altında 40 dereceye, güney ve batı kesiminde de sıfırın altında 30-35 dereceye kadar düşeceği uyarısı yapıldı.

Ülkedeki yaşamı da olumsuz etkileyen aşırı soğuk havalar nedeniyle başkent Astana dahil birçok bölgede okullar uzaktan eğitime geçerken, havalimanlarında uçak seferleri erteleniyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün, ülkenin farklı bölgelerinde 27 kişinin kar tuzağından kurtarıldığını ve şiddetli don nedeniyle Astana-Petropavlovsk otoyolunda mahsur kalan otobüsten 49 Tacikistan vatandaşının ısıtma noktalarına tahliye edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı da kötü hava şartlarından ötürü dizel motorlu araçlar ve yolcu otobüsleriyle uzun mesafeli yolculuğa çıkılmasının geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanKutup Soğukları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 en sıcak 5. yıl oldu
2022 en sıcak 5. yıl oldu
KKTC ara bölgedeki tarihi Taksim Sahası'nı yeniden hizmete sokuyor
KKTC ara bölgedeki tarihi Taksim Sahası'nı yeniden hizmete sokuyor
Çin, "Şicien" sınıfı teknoloji test uydularını fırlattı
Çin, "Şicien" sınıfı teknoloji test uydularını fırlattı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans