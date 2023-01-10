Kazakistan, bu hafta kutup soğuklarının etkisinde kalacak

KAZAKİSTAN - Kazakistan Ulusal Meteoroloji Merkezinden (Kazgidromet) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan Kuzey Kutbu antisiklonunun kuzey eyaletlerden güney kesime doğru ilerlediği bildirildi.

Açıklamada, bu hafta hava sıcaklığının ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerinde sıfırın altında 40 dereceye, güney ve batı kesiminde de sıfırın altında 30-35 dereceye kadar düşeceği uyarısı yapıldı.

Ülkedeki yaşamı da olumsuz etkileyen aşırı soğuk havalar nedeniyle başkent Astana dahil birçok bölgede okullar uzaktan eğitime geçerken, havalimanlarında uçak seferleri erteleniyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, dün, ülkenin farklı bölgelerinde 27 kişinin kar tuzağından kurtarıldığını ve şiddetli don nedeniyle Astana-Petropavlovsk otoyolunda mahsur kalan otobüsten 49 Tacikistan vatandaşının ısıtma noktalarına tahliye edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı da kötü hava şartlarından ötürü dizel motorlu araçlar ve yolcu otobüsleriyle uzun mesafeli yolculuğa çıkılmasının geçici olarak yasaklandığını duyurdu.