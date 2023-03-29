Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.800,42
ALTIN
1.208,57
DOLAR
19,14
STERLİN
23,63
EURO
20,76
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...

Kazakistan’da hükümet istifa etti

Kazakistan’da Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümet istifa etti.

29 Mart 2023 Çarşamba 12:32
0 Okunma
Kazakistan’da hükümet istifa etti

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa gereği 19 Mart’ta düzenlenen Parlamento seçimi sonrası, Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, hükümetin, Meclis’in yeni kabine üyelerini onaylayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bugün Parlamentonun alt kanadı Meclis’in 8. dönem açılış oturumunda yaptığı açıklamada, başbakan adayını seçimde en çok oyu kazanan Amanat Partisinin sunmasının, siyasi sorumluluğun gereği olduğunu belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HükümetIstifaKazakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"
Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"
Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor
Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans