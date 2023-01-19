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Kazakistan’da Meclis feshedildi, 19 Mart'ta erken seçim yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis’in feshedilmesi ve 19 Mart’ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

19 Ocak 2023 Perşembe 14:45
Kazakistan’da Meclis feshedildi, 19 Mart'ta erken seçim yapılacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tokayev’in, Meclis’in feshedilmesi ve 19 Mart’ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.
Açıklamada, ifadelerine yer verilen Tokayev, Haziran 2022'de gerçekleştirilen anayasa referandumuyla Kazakistan’da daha adil ve rekabetçi bir yönetim sistemine geçiş sürecinin başladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tokayev, bundan sonra Meclis seçiminde karma sisteminin uygulanacağını belirterek, “Meclis ve yerel meclislerin oluşumuna yönelik bu yeni model, seçmenlerin çıkarlarını hem ulusal hem de bölgesel düzeyde tam olarak koruyacak ve temsili iktidar organlarında geniş bir görüş yelpazesi sağlayacak.” değerlendirmesini yaptı.
Anayasa referandumu kapsamında yeni siyasi partilerin kuruluşuna ilişkin sürecin kolaylaştırıldığını da kaydeden Tokayev, şunları kaydetti:
"Özellikle yeni siyasi partilerin kaydı için gerekli imza sayısı 20 binden 5 bine indi. Partilerin minimum bölge temsilciliği sayısı ise 600 kişiden 200 kişiye düşürüldü. Bu ve diğer sistematik önlemlerin bir sonucu olarak ülkemizde uzun zamandan sonra ilk kez birçok yeni siyasi parti tescil edilmiştir."
​​​​​​​Tokayev, siyasi partilerin Meclis’e girme barajının yüzde 7’den yüzde 5’e düşürüldüğünü hatırlatarak, tüm bu kurumsal değişimlerin, siyasi rekabeti yoğunlaştıracağını ve yeni siyasetçilerin önünü açacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanMeclisSeçim
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