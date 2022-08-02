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KAZAN KÜRESEL GENÇLIK ZIRVESI, GENÇLER İÇIN BULUŞUYOR

Kazan – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022’nin uluslararası programı olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek.

02 Ağustos 2022 Salı 14:26
KAZAN KÜRESEL GENÇLIK ZIRVESI, GENÇLER İÇIN BULUŞUYOR

TATARİSTAN- İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu “Selet” tarafından organize edilen Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gençlik politikalarını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Zirvede, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi, güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları ve diğer bölgelerden ve kültürlerden yaşıtlarıyla fikir alışverişinde bulunmaları hedeflenecek.

4 gün sürecek zirveye, İİT ülkelerinin Gençlik ve Spor Bakanları, gençlik örgütlerinin liderleri, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası örgütlerin temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim camiasının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 300 kişi katılacak. Zirve programı bakanlar genel oturumu, panel tartışmaları, interaktif çalıştaylar ve kültürel etkinliklerden oluşacak.

Kazan- İİT Gençlik Başkenti 2022 uluslararası programının bir parçası olarak gerçekleştirilecek olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında düzenlenecek 8 çalıştayda Fırsat Eşitliği, Girişimcilik Becerileri, Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Diyalog, Gençlik Göçü, Dijitalleşme” gibi başlıklar ele alınacak. Çalıştaylar, katılımcılara yeni fikirler üretme, deneyimlerini geliştirme, yeni yöntemler ve çözüm önerileri keşfetme fırsatı sunacak.

Kazan İİT Gençlik Başkenti 2022 İİT bölgesinden, Rusya'dan ve İİT coğrafyasının ötesindeki Müslüman gençler için önemli bir fırsat olacak olan bu zirvenin sonucunda, Modern Gençlik Araştırması'nın yanı sıra, İİT ülkelerindeki ortak gençlik girişimlerinin ve uzun vadeli iş birliği programlarının temelini oluşturacak Sonuç Bildirgesi kabul edilecek.

YENİÇAĞRI HABER MERKEZİ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kazan – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022Kazan Küresel Gençlik Zirvesi2730 Ağustos Tarihleri ArasındaSonuç Bildirgesi
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