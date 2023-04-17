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Kerkük'te asırlardır sürdürülen Osmanlı geleneği: Camilerin ramazan gerdanlığı mahyalar

Irak'ın Kerkük kentindeki bazı camiler, bir Osmanlı geleneği olan on bir ayın sultanı ramazana özel mahyalarla ışıl ışıl.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:00
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Kerkük'te asırlardır sürdürülen Osmanlı geleneği: Camilerin ramazan gerdanlığı mahyalar
Kerkük

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu ramazan da mahya geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Caminin Türk mimarisinden uyarlanarak 25 yıl önce inşa edildiğini aktaran Hurşit, dört minareli caminin cephe kısmındaki iki minaresi arasına Arapça "Maşallah" yazan bir mahya astıklarını belirtti.

Hurşit, bu geleneği geçmişteki cami hocalarından miras aldıklarını ve asırlardır Irak'ta sürdürüldüğünü aktardı.

"Benzeri çalışmayı Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Hazretleri Camisi'nde de görmek mümkün." diyen Hurşit, mahyaların ramazan ayının süsü, güzelliği ve camilerin gerdanlığı olduğunu dile getirdi.

Hurşit, Kerkük'te mahyalarla süslenen cami sayısının artmasını istedi.

- "Asırlar geçmesine rağmen bu Osmanlı geleneğinin sürdürülmesi mutluluk verici"

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, Osmanlı'da ilk defa Sultan Birinci Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılan mahyaların o günden bugüne bir Osmanlı geleneği olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Osmanlı topraklarında ramazanlarda mahyaya önem verildiğini aktaran Kevseroğlu, özellikle birden fazla minareye sahip camilerde mahyalara sıkça rastlandığını kaydetti.

"İki minare arasına asılan mahyalarda dini ve ahlaki vecizeler yazılırdı ve bu mahyalar ramazan boyunca kalırdı." diyen Kevseroğlu, ilk zamanlarda mahyalarda yağ kandilleri kullanıldığını ancak zamanla kandillerin yerini elektrikli lambaların aldığını anlattı.

Kerkük'te birden fazla minareye sahip cami sayısının az olduğuna işaret eden Kevseroğlu, birden fazla minareye sahip camilerde mahya asılması geleneğinin günümüze kadar devam ettiğini belirtti.

Kevseroğlu, asırlar geçmesine rağmen Osmanlı'nın ramazana has bu tür geleneklerinin sürdürülmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirerek bunun devam etmesini istedi.

- Mahya ustaları bedel almıyor

Mahya ustası Abdülmecid Abdülkerim de kendi ekibiyle atölyesinde hazırladığı mahyaları, ramazan ayının başlamasıyla Büyük Nur Cami'sinin iki minaresi arasına astığını söyledi.

Büyük Nur Camisi'ne her yıl mahya asılması, onarımı ve yenilenmesi işlemini kendisi ve ekibinin üstlendiğini anlatan Abdülkerim, bu Osmanlı geleneğinin sürdürülmesi karşılığında herhangi bir bedel almadıklarını dile getirdi.

Mahyada ne yazılacağı konusunda Büyük Nur Camisi mütevelli heyetinin her yıl bir tema belirlediğini aktaran Abdülkerim, bu senenin temasının ise "Maşallah " olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KerkükOsmanlıMahya
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