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Kiev metrosunda gergin bekleyiş

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mart 2022 Perşembe 14:37
Kiev metrosunda gergin bekleyiş

UKRAYNA- Her savaşta olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında da en büyük zararı siviller gördü. Başkent Kiev’de bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan halkın gergin bekleyişi sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, 8’inci gününde devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev’e ilerlerken, yer yer sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu noktalar da hedef alınıyor. Siviller ise Kiev’de bulunan metro istasyonlarında bombardımanlardan korunmaya çalışıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, bombardımanlardan korunmak için metro istasyonlarına sığınan sivillerin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda, birkaç bavula sığdırabildikleriyle metro istasyonlarına akın eden kadın, çocuk ve yaşlılar yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kiev Metrosunda Gergin Bekleyiş
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