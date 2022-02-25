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Kiev’de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Kiev’de gece meydana gelen saldılar sonucunda hasar gören ve yangın çıkan binalara müdahalelerde bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Şubat 2022 Cuma 09:56
Kiev’de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti. Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu.

Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu oluşan yıkım

Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.  

Ukrayna ve Rus ordusu Sumi bölgesinde gece boyunca çatıştı

Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşSaldırıKiev
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