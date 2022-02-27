Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.952,40
ALTIN
838,71
DOLAR
13,88
STERLİN
18,73
EURO
15,73
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...

Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, esir alınan Rus askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Şubat 2022 Pazar 18:35
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden paylaşılan görüntülerde, Ukrayna birliklerinin gözaltına aldığı Rus askerleri yer aldı. Bu görüntülere ek olarak bir Rus tankının vurulma anı da kameralara yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaKievEsirAskerRusGörüntüYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: Ukrayna-Belarus sınırında Rus delegesiyle görüşmeyi kabul ettik
Zelenski: Ukrayna-Belarus sınırında Rus delegesiyle görüşmeyi kabul ettik
Sumy’de yıkılan yerleşim yerlerinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Sumy’de yıkılan yerleşim yerlerinde kurtarma çalışmaları sürüyor
Ukrayna’da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
Ukrayna’da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans