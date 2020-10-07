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KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın sahil bölümünün açılması yönünde aldıkları kararı, Kıbrıs Türk halkının yeni geleceğinin bir başlangıcı olarak niteledi. Başbakan Tatar, "Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:17
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KKTC Başbakanı Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması

KKTC - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın sahil bölümünün açılması kararıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği destekle bu kararı aldıklarını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Tarihi bir adım attık, 'Hayalet Şehir' insanlığın hizmetine sunuluyor" dedi.

'ONURLU BİR ADIM, ACİZ DEĞİLİZ'

Alınan kararla tüm dünyaya aciz olmadıklarını gösterdiklerini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, "Onurlu bir adım atıldı. Onurlu bir gelecek için kararlı şekilde yeni adımlar da atmaya devam edeceğiz" dedi. Başbakan Tatar, "Alınan kararı farklı yönlere çekmeye çalışan muhalefetin tavrını doğru bulmuyoruz. Bizler bu adımı devlet ve milletimiz için attık. 46 yıldır kapalı olan bir yeri insanlığa açıyoruz" diye konuştu.

'FARELER ŞEHRİNİ HAYATA AÇIYORUZ'

Kapalı Maraş'ın açılmasıyla birlikte bölgede yaşayan eski sakinlerin yerlerine döneceğine dikkat çeken Tatar, "Bizler kimsenin malını mülkünü gasbetmiyoruz. Bizler, farelere ev sahipliği yapan bir şehri hayata döndürüyoruz. Bölgede altyapı çalışmaları başladı. İlk önce hızlı şekilde altyapı çalışmaları tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

'İTİLİP KALKILMA YOK ARTIK'

"Bir kere artık yeni bir gelecek başladı" diyen Tatar, Rum yönetimin Maraş kararına verdiği tepkiyi doğru bulmadığını söyledi. Tatar şöyle devam etti;

"Nikos Anastasiadis yönetimi adada bir anlaşma konusunda önlerine gelen birçok fırsatı tepmiştir. Bizler de diyaloğa önem veriyoruz. Elbette diyalog kuracağız ama 46 yıl insanlığa yakışmayan bir şehri açmamız konusunda olumsuz tepki veremezler. Bundan sonra yapılacak diyaloglarda artık yeni alternatif seçenekler olacak. 50 yıldır görüşüp bir sonuç alınmayan federasyon tek seçenek değildir bizim için. Egemen, eşitlik çerçevesinde görüşeceğiz. Artık Rumlar tarafından itilip kalkılma geride kaldı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin TatarHayalet ŞehirKapalı MaraşKKTC
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