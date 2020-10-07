KKTC Başbakanı Tatar: HP'nin aldığı karar halkımıza hayırlı olsun

HP'nin hükümetten çekilmesi ile ilgili açıklama yapan Tatar, "Halkın partisinin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Halkın Partisi'nin hükümetten çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Tatar, "Koalisyon ortağımız Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı almasının halkımıza hayırlı olmasını dilerim. HP’nin bu kararına rağmen anayasal süreç işleyecek, hükümetimiz görev başında olmaya devem edecektir. UBP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Herkes müsterih olsun. Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimimizi yapacak ve yeni, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacak ve halkımız için en doğru kararı verecektir. Halkın Partisi'nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir. Her iki konuda da ivedilik söz konusu olduğu için bugün Ankara’da gereken açıklamalar yapılmıştır. Bizzat ben Maraş’ın açılması kararımızı kesinleştirince Sayın Dışişleri Bakanımızı (Kudret Özersay) aradım ve kendisine durumu bildirdim. Konuşmam içinde de kendisine konuyla ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ettim Hal böyleyken Sayın Bakan’ın devre dışı bırakıldığının iddia edilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Maraş bu ülkenin zenginliği, Maraş bu ülkenin vizyonu olacaktır. Buna engel olacak her eylem halkımızın vicdanında sorgulanacaktır. Bizim beklentimiz bu meselenin milli bir mesele olarak görülmesidir. Bizim beklentimiz, hangi partiden olursak olalım Perşembe günü Maraş’ta buluşmak ve birlikte Maraş’ta yürümektir. Tekrar vurguluyorum: UBP dün ve bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmete devam edecek, uygulamaya koyacağı projelerle halkımızın refah seviyesini, yaşam kalitesini yukarı çekecektir" diye konuştu.