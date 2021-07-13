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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Temmuz 2021 Salı 13:14
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon defteri kapanmıştır

MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ile buluşmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesine geldi. Burada konuşan Tatar, "Devleti yaşatmak için federasyon masalını kapatmak lazımdı. Benim cumhurbaşkanı olmamla federasyon defteri kapanmıştır" dedi.

Tarihi Nusret Mayın Gemisi önünde Mersin Valisi Ali İhsan Su, KKTC Mersin Başkonsolosu Zaliha Mendeli, milletvekilleri ve kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada Kıbrıs gazileri ile buluştu. Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'tan size selam ve sevgi getirdim. Sizlerle olmaktan, Mersin'de ve Tarsus'ta olmaktan çok mutluyum. Tarihimiz bir, bizler büyük Türk milleti olarak büyük Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bekçisiyiz. Devleti yaşatmak için federasyon masalını kapatmak lazımdı. Benim cumhurbaşkanı olmamla federasyon defteri kapanmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şaban Kondi, Kıbrıs ve Türkiye şehitleri için dua etti. Daha sonra protokol Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyareti parka fidan dikilmesi ile sona erdi

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhurbaşkanı TatarFederasyon Defteri Kapanmıştır
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