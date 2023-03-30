KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişi engellenmek istendi

Londra

Yaklaşık 50 kişilik grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere King's College London'a gelen Tatar'ın üniversitenin Strand yerleşkesine girişini engellemek için yolu kapattı.

Tatar'ın gelişini protesto eden grup, üniversite binası önündeki güvenlik görevlileri tarafından dağıtıldı.

Grubun dağıtılmasının ardından Tatar, üniversite yerleşkesine girdi ve programa katıldı.

KKTC Başbakanı Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar'a yönelik Londra'daki engelleme girişimini kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişinde Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenmesini kınadı.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Rumların Kıbrıs Türklerini yok sayan, eşit görmeyen ve Ada'nın ortak sahibi kabul etmeyen anlayışının Londra'da bir kez daha kendini gösterdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın Londra Kings College'da vereceği konferans öncesi, Kıbrıs Türk heyetinin önünü keserek ifade özgürlüğünü aşan, nefret dolu, hakaret dolu pankartlar açan, sloganlar atan Rum protestocuların saldırı girişimlerini kınıyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm heyetimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Üstel açıklamasında bu tip eylemlerin, amacına ulaşamayacağını ve haklı davalarını anlatmada seslerini kısmaya yetmeyeceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın İngiltere'deki konferansa girişinin engellenmesini kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Şentop, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar ile telefonda görüşen Oktay olayı kınadı ve "Cumhurbaşkanı'mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra'da bir programa katılacağı sırada bir grup tarafından engellenmeye çalışılması üzerine, Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek KKTC'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın programa katılmasını engelleme girişiminin ardından Twitter'da paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı. Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. KKTC’nin her zaman yanındayız!" ifadelerini kullandı.