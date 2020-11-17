KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Maraş’ta incelemelerde bulundu

KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Maraş’ın bir bölümünün açılmasının ardından yeni yerlerin de açılması için çalışmalar hızlandırıldı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi KKTC ziyaretinin ardından Maraş’ta çalışamaların hızlandığı ifade edildi.



KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN BÖLGEYE İNCELEME

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Maraş’ta yeni açılacak bölgelerde incelemelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı Maraş’ta Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Polis Genel Müdürü Ahmet Beşerler karşıladı. Güvelik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a bölge hakkında bilgi vererek, yeni açılacak güzergahları gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Kapalı Maraş’ta bazı bölgeleri gezerek programını tamamladı.



MARAŞ'A 338 KIBRISLI RUM BAŞVURDU

Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’taki malları için 338 Rum vatandaşının başvuruda bulunduğunu belirtti. Kıbrıslı Rumlar tarafından talep edilen tazminat miktarının 3 milyon 214 bin sterlin (Yaklaşık 33 milyon lira) olarak belirlendiği açıklandı.