Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1273
ALTIN
470.803
DOLAR
7.7343
STERLİN
10.2504
EURO
9.1815
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Maraş’ta incelemelerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Maraş’ta yeni açılacak bölgelere incelemelerde bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Kasım 2020 Salı 12:30
0 Okunma
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Maraş’ta incelemelerde bulundu

KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Maraş’ın bir bölümünün açılmasının ardından yeni yerlerin de açılması için çalışmalar hızlandırıldı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi KKTC ziyaretinin ardından Maraş’ta çalışamaların hızlandığı ifade edildi. 
 

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN BÖLGEYE İNCELEME

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Maraş’ta yeni açılacak bölgelerde incelemelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ı Maraş’ta Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Polis Genel Müdürü Ahmet Beşerler karşıladı. Güvelik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a bölge hakkında bilgi vererek, yeni açılacak güzergahları gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Kapalı Maraş’ta bazı bölgeleri gezerek programını tamamladı.
 

MARAŞ'A 338 KIBRISLI RUM BAŞVURDU

Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’taki malları için 338 Rum vatandaşının başvuruda bulunduğunu belirtti. Kıbrıslı Rumlar tarafından talep edilen tazminat miktarının 3 milyon 214 bin sterlin (Yaklaşık 33 milyon lira) olarak belirlendiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin TatarGazimağusa Belediye Başkanı İsmail ArterMaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu
Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da zafer turu
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'da erken seçim sinyali
Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi
Fransa'da kritik emeklilik reformu Senato'da kabul edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans