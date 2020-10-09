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KKTC Turizm Bakanı Evren: Maraş’ta hüzün turizmi yapmayı düşünüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi. Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yapan Evren, "Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ekim 2020 Cuma 14:54
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KKTC Turizm Bakanı Evren: Maraş’ta hüzün turizmi yapmayı düşünüyoruz

LEFKOŞA - KKTC Turizm Bakanı Kutlu Evren, kapalı Maraş'ın 1974 öncesinde büyük bir turizm potansiyeli olduğuna işaret ederek, "1974'ten sonra 'Hayelet Şehir' olan bölgenin açılması ile ilgili süreç başladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ersin Tatar'ın açıkladığı üzere bölge halka açıldı" dedi.


'TURİZM CENNETİ OLACAK'

Kapalı Maraş'ın halka açılan sokaklarında DHA'ya özel açıklamalar yapan Evren, "Burası tarihi bir bölge. Burada alternatif turizm seçenekleri üzerinde duruyoruz ilk etapta. Burada dark turizm yapacağız. İnsanlar meraklı. 46 yıl kapalı olan bir bölgeyi görmek isteyen ciddi bir turist sayısı olacaktır" diye konuştu.

Kapalı Maraş'ın açılması kararı sonrası Türkiye ve dünyadan birçok turizmcinin kendilerini aradığını ifade eden Evren, "Kapalı Maraş'ın gelecekte bir turizm cenneti haline gelebileceğini" ifade etti.

AKDENİZ'İN İNCİSİYDİ

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 1974'ten sonra 'Hayalet Şehir' olarak anılan Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

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KKTC Turizm Bakanı EvrenKKTCKapalı MaraşHüzün Turizmi
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