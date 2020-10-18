KKTC’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başında

KKTC'de ilk turu geçen hafta yapılan seçimlerin ikinci turunda, UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci bugün saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona erecek. Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak.

ELDİVENLE OY KULLANILACAK

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alındı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günü için aldığı önlemler arasında, maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bir diğer önlem ise seçmenler, sandık başında yetkililer tarafından temin edilen eldiveni kullanarak oy verecek.

21.00'DA NETLEŞECEK

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, bu akşam 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

KKTC'de seçim sonuçlarının akşam 21.00 gibi netleşmesi bekleniyor.