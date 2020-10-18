Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1193
ALTIN
484.321
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2444
EURO
9.2279
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Hatay'da 2 terörist etkisiz hale...
Kayserispor yönetiminde istifa
Son Dakika
Kayserispor yönetiminde istifa
Jandarmadan 'siber' operasyon
Son Dakika
Jandarmadan 'siber' operasyon
Ateşkese rağmen Ermenistan’dan ihlal
Son Dakika
Ateşkese rağmen Ermenistan’dan ihlal

KKTC’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başında

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitmeye başladı. Kıbrıs Türk halkı, onuncu kez devlet başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ekim 2020 Pazar 11:25
0 Okunma
KKTC’de halk yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başında

KKTC'de ilk turu geçen hafta yapılan seçimlerin ikinci turunda, UBP adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. Oy verme süreci bugün saat 08.00’de başlayıp, 18.00’de sona erecek. Seçimlerde kayıtlı 199 bin 29 seçmen oy kullanacak.

ELDİVENLE OY KULLANILACAK

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alındı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günü için aldığı önlemler arasında, maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bir diğer önlem ise seçmenler, sandık başında yetkililer tarafından temin edilen eldiveni kullanarak oy verecek. 

21.00'DA NETLEŞECEK

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, bu akşam 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

KKTC'de seçim sonuçlarının akşam 21.00 gibi netleşmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCCumhurbaşkanıSeçimSandık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ateşkese rağmen Ermenistan’dan ihlal
Ateşkese rağmen Ermenistan’dan ihlal
Gence'nin intikamı alınıyor
Gence'nin intikamı alınıyor
Aliyev'den saldırı sonrası açıklama
Aliyev'den saldırı sonrası açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans