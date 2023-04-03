Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı

Köln

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki iftara sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, dayanışma ve empatinin yaşandığı, karşılıklı sevgi, kardeşlik ve saygının pekiştiği bir ay olduğunu anlattı.

6 Şubat'taki depremlerin kendilerini derinden sarstığını belirten Kuzey, şöyle konuştu:

"Kayıpların sayısı ve yıkımın büyüklüğü karşısında hepimiz çok üzüldük. Yaşanan acının dünya çapında paylaşılması, enkaz altında kalan her bir insan için verilen mücadele hepimizi etkilemiştir. Ve bu da bize yıkım, ölüm, kayıp ve insani acılar karşısında aniden bir dünya topluluğu olduğumuzu göstermiştir. Kültür, din, dil ve etnik köken farkı gözetmeksizin birbirimize yardım eli uzatabildik, ışık, umut ve güven olabildik. Dünya çapındaki dayanışma için, sayısız kurtarma görevlisi ve yardımsever için şükranlarımız sonsuzdur. Bu ülkenin bir parçası olarak, Almanya'dan gelen taahhüt ve bağışlar için gurur duyduk ve minnettarız. Almanya'daki Türk kökenli insanların son on yıl böyle bir destek, yakınlık ve dayanışma görmediğini düşünüyorum, bunun için çok teşekkür ederim."

Almanya'daki Müslümanların, özellikle DİTİB sayesinde ılımlı ve barışçıl bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Kuzey, "Ramazan, kültür, dil ve din farkı gözetmeksizin herkesin kendine ait bir yeri olduğu güçlü ve dayanışmacı bir toplumu teşvik ve talep etmektedir. Nitekim bu ancak sağduyu ile gerçekleşebilir." dedi.

Konuşmaların ardından okunan ezanla salonda bulunan Müslümanlar iftar yaptı.