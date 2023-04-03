Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.204,65
DOLAR
19,19
STERLİN
23,62
EURO
20,77
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...

Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı

Almanya'nın Köln kentinde Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında bir araya geldi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:30
0 Okunma
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı

Köln

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki iftara sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, ramazan ayının rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, dayanışma ve empatinin yaşandığı, karşılıklı sevgi, kardeşlik ve saygının pekiştiği bir ay olduğunu anlattı.

6 Şubat'taki depremlerin kendilerini derinden sarstığını belirten Kuzey, şöyle konuştu:

"Kayıpların sayısı ve yıkımın büyüklüğü karşısında hepimiz çok üzüldük. Yaşanan acının dünya çapında paylaşılması, enkaz altında kalan her bir insan için verilen mücadele hepimizi etkilemiştir. Ve bu da bize yıkım, ölüm, kayıp ve insani acılar karşısında aniden bir dünya topluluğu olduğumuzu göstermiştir. Kültür, din, dil ve etnik köken farkı gözetmeksizin birbirimize yardım eli uzatabildik, ışık, umut ve güven olabildik. Dünya çapındaki dayanışma için, sayısız kurtarma görevlisi ve yardımsever için şükranlarımız sonsuzdur. Bu ülkenin bir parçası olarak, Almanya'dan gelen taahhüt ve bağışlar için gurur duyduk ve minnettarız. Almanya'daki Türk kökenli insanların son on yıl böyle bir destek, yakınlık ve dayanışma görmediğini düşünüyorum, bunun için çok teşekkür ederim."

Almanya'daki Müslümanların, özellikle DİTİB sayesinde ılımlı ve barışçıl bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Kuzey, "Ramazan, kültür, dil ve din farkı gözetmeksizin herkesin kendine ait bir yeri olduğu güçlü ve dayanışmacı bir toplumu teşvik ve talep etmektedir. Nitekim bu ancak sağduyu ile gerçekleşebilir." dedi.

Konuşmaların ardından okunan ezanla salonda bulunan Müslümanlar iftar yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KölnTürklerAlmanlarIftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında "engelleme" yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi
Trump'ın "gizli belgeler" soruşturmasında "engelleme" yaptığına dair yeni kanıtlar olduğu belirtildi
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans