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Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Kasım 2021 Cuma 12:26
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Kolombiya Donanması, 4 operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirdi

KOLOMBİYA -  Kolombiya Donanması, ABD Ortak Özel Harekât Komutanlığı ile düzenlediği 4 farklı operasyonda 7.4 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Ulusal ve uluslararası sularda gerçekleştirilen dört operasyonda toplam 7,4 ton kokain ile üç yarı-denizaltı ve bir sürat teknesi ele geçirilerek uyuşturucu örgütlerine 249 milyon dolar maddi zarar verildi” denildi. Açıklamada, operasyonlarda 3 Kolombiyalı, 3 Ekvadorlu şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Donanması4 OperasyonKokain
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