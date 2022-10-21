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Kolombiya’da koka bitkisinin ekimi rekor seviyeye ulaştı

21 Ekim 2022 Cuma 13:51
Kolombiya’da koka bitkisinin ekimi rekor seviyeye ulaştı

AVUSTURYA - Avusturya merkezli Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), dün yayınladığı Kolombiya raporunda yasadışı uyuşturucu madde kokainin ham maddesi ‘koka bitkisinin’ rekor düzeyde ekildiğine dikkat çekti. Rapora göre 1 yılda yüzde 43 artan koka bitkisinin ekim alanı 204 bin hektara ulaştı.

UNODC Kolombiya raporunda, yasadışı uyuşturucu madde olan kokainin ham maddesi koka bitkisinin 2020 yılında 143 bin hektar alana ekilirken bu durumun 2021 yılında 204 bin hektar alana genişlediği vurguladı. Rapor, 1 yılda koka bitkisinin ekim alnının yüzde 43 genişlemesini ‘rekor artış’ olarak nitelendirdi. Raporda ayrıca 2014 yılından itibaren kokain üretiminin yıllar içinde katlanarak 1 milyon 400 tona ulaştığına dikkat çekildi.   

KAÇAKÇILIĞA İZİN VEREN COĞRAFİK ALANLAR

Kolombiya’da en yoğun koka ekiminin yüzde 62 oranla Narino ve Putumayo bölgelerinde gerçekleştiği ifade edilen raporda, Tibu kenti sınırlarında 22 bin hektarla ülkenin tüm kentleri arasında en yüksek koka ekiminin yapıldığına dikkat çekti. Koka ekiminin yapıldığı bölgelerin coğrafi koşulları uyuşturucu madde kaçakçılığına izin veren yapıda olduğu vurgulanan raporda, 14 bölgenin 12’sinin sınır bölgelerinde ve denize doğrudan erişime sahip olduğu ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaKoka BitkisiRekorEkim
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