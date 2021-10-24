Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı

Kolombiya, (DHA)-



Osiris adı verilen, polis ve askerin ortak operasyonuyla yakalanan Clan del Golfo örgütünün lideri Otoniel’in 128 tutuklama emri bulunduğu aktarıldı. Kolombiya Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, INTERPOL’ün Otoniel için iki kırmızı ve bir mavi bülten çıkardığı bilgisi paylaşıldı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, “Suçlulara açık ve güçlü bir mesaj gönderiyoruz; Otoniel’in yakalanışı, Clan del Golfo’nun sonunu işaret ediyor ve geriye sadece iki yol kalıyor. Hemen adalete teslim olacaklar ya da adaletin tüm ağırlığı aynı şekilde üzerlerine inecek” dedi.

OTONIEL KİMDİR?

Otoniel lakaplı, Clan del Golfo suç örgütünün lideri Dairo Antonio Usuga David, Kolombiya’nın en çok aranan suçluları arasında yer alıyordu. Kolombiya’nın Antioquia bölgesinde 1971 yılında doğan Otoniel, 34 yıl önce henüz 16 yaşındayken suç işlemeye başladı. Kolombiya Ulusal Polisi, Otoniel’in 16 yaşından bu yana suç işlemek için komplo kurma, insanlığa karşı suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, adam öldürme, zorla yerinden etme, silah kaçakçılığı, silahlı grup oluşturma gibi suçları işlediğini bildirdi.