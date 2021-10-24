Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...
2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır
2.400 Kg et ürünü...
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı

Kolombiya’da en çok aranan uyuşturucu baronu ve suç örgütü lideri ‘Otoniel’ lakaplı Dairo Antonio Usuga David, Kolombiya Ulusal Polisi ve askeri güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ekim 2021 Pazar 17:20
0 Okunma
Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı

Kolombiya, (DHA)-


Osiris adı verilen, polis ve askerin ortak operasyonuyla yakalanan Clan del Golfo örgütünün lideri Otoniel’in 128 tutuklama emri bulunduğu aktarıldı. Kolombiya Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, INTERPOL’ün Otoniel için iki kırmızı ve bir mavi bülten çıkardığı bilgisi paylaşıldı. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, “Suçlulara açık ve güçlü bir mesaj gönderiyoruz; Otoniel’in yakalanışı, Clan del Golfo’nun sonunu işaret ediyor ve geriye sadece iki yol kalıyor. Hemen adalete teslim olacaklar ya da adaletin tüm ağırlığı aynı şekilde üzerlerine inecek” dedi.

OTONIEL KİMDİR?

Otoniel lakaplı, Clan del Golfo suç örgütünün lideri Dairo Antonio Usuga David, Kolombiya’nın en çok aranan suçluları arasında yer alıyordu. Kolombiya’nın Antioquia bölgesinde 1971 yılında doğan Otoniel, 34 yıl önce henüz 16 yaşındayken suç işlemeye başladı. Kolombiya Ulusal Polisi, Otoniel’in 16 yaşından bu yana suç işlemek için komplo kurma, insanlığa karşı suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, adam öldürme, zorla yerinden etme, silah kaçakçılığı, silahlı grup oluşturma gibi suçları işlediğini bildirdi.

DHA

Son Güncelleme: 24.10.2021 17:22
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu BaronuOtonielOsirisYeni ÇağrıDairo Antonio Usuga DavidKolombiya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü
CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü
"İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık"
"İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans