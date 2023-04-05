Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu

İstanbul

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, KDC ordusu ile isyancılar arasındaki çatışmaların bölgedeki insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Uzun süredir bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle geçen yıl 1 milyona yakın kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki insani yardımların yetersiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yetersiz beslenmenin yanı sıra kolera ve tifo gibi hastalıkların yaygınlaştığına dikkat çekilerek, "Kuzey Kivu'daki kriz, boyutu ve ciddiyeti açısından son derece sarsıcı hale geldi ama insani yardım şimdiye kadar çok yavaş." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede acil olarak çadır, gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğu aktarıldı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.

İsyancılarla mücadeleye destek için KDC, Burundi, Uganda ve Güney Sudan orduları, Kasım 2021'den bu yana bölgede ortak operasyonlar düzenliyor.