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Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın şeffaf ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.

24 Mart 2023 Cuma 14:37
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Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı
Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara değinen Peskov, Danimarka Enerji Ajansının, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'yi hattın yanında bulunan bir nesnenin denizden çıkarılması sürecine katılmaya davet etmesini olumlu bir gelişme şeklinde değerlendirdi.

Peskov, "Bunun ne tür bir nesne olduğunun, terör eylemiyle ilgili olup olmadığının tespit edilmesi, soruşturma çerçevesinde kritik öneme sahip. Soruşturma, tüm ilgili tarafların sürece katılımı açısından kapsayıcı ve şeffaf olmalıdır." dedi.

"ABD başka ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor"

ABD'nin başka ülkelerle ilgili eylemlerini de değerlendiren Peskov, "Elbette, ABD, Belarus dahil başka ülkelerin iç işlerine dolaylı ve doğrudan müdahale etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Peskov, Belarus'un buna karşı koymak için yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KremlinKuzey Akım HatlarıPatlamaSoruşturma
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