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Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgilerin yalan olduğunu söyledi.

11 Nisan 2023 Salı 15:45
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Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan
Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Washington Post'un, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Bu, tekrarlanan yalan haberlere benziyor. Bu tür haberleri böyle değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Peskov, Rusya ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tartışma konusu olan Kuril Adaları ile ilgili soruyu yanıtlayarak "Kuril Adaları, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.04.2023 15:48
Anahtar Kelimeler:
KremlinMısırRusyaFüze
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