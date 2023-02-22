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Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) devam ettirmesinin Batılı ülkelere bağlı olduğunu belirtti.

22 Şubat 2023 Çarşamba 15:22
Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya almasını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın Yeni START'a yönelik kararına verdiği ilk tepkinin müzakereler için "umut verici" olmadığına işaret eden Peskov, "Öte yandan, zamanla koşullar değişebiliyor. Rusya'nın silah kontrolü konuları da dahil olmak üzere güvenliğini sağlamak için her şeyi yapması ve rakiplerimizin normal bir müzakere için olgunlaşmasını beklerken sabırlı bir yaklaşım sürdürmemiz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, müzakerelere yönelik şartların değişmesi halinde Yeni START'ı devam ettirebileceğini anlatan Peskov, "Her şey Batı'nın yaklaşımına bağlı olacak. Endişelerimizi dikkate almaya yönelik irade ortaya koyarlarsa durum değişecektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovRusyaStart
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