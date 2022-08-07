Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.750,49
ALTIN
1.022,97
DOLAR
17,91
STERLİN
21,64
EURO
18,25
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma Görevlisi alacak
İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Araştırma Görevlisi,...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...

Küba’da petrol tesisinde yangın

Küba’nın Matanzas kentinde bulunan petrol tesisindeki yakıt tankerlerin birine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 121 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:17
Küba’da petrol tesisinde yangın

KÜBA, (DHA)

Küba Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre yangın, 52 numaralı yakıt tankerine yıldırım düşmesi sonucu başladı. Bir süre sonra meydana gelen patlamanın ardından alevler çevrede bulunan depolara sıçradı. Tesiste çalışanların yangına ilk müdahalesinin ardından birkaç patlamanın daha meydana geldiği ve yangının kontrolden çıktığı ifade edildi. Ofisten yapılan açıklamada, 121 kişinin yaralandığı, bunlardan 5’inin durumunun ağır olduğu aktarıld

Küba Devlet Başkanı Miguel Daaz-Canel Bermudez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu karmaşık durum karşısında maddi yardımda bulunan Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili hükümetlerine derin şükranlarımızı sunuyoruz. ABD'den gelen teknik yardım teklifini de takdir ediyoruz” dedi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, yangının çıktığı bölgeden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KübaPetrolYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
İsrail’in Gazze saldırılarında can kaybı 29’a yükseldi
İsrail’in Gazze saldırılarında can kaybı 29’a yükseldi
Zelenski: Dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir
Zelenski: Dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans