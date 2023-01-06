Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.066,35
ALTIN
1.110,82
DOLAR
18,79
STERLİN
22,37
EURO
19,78
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar ihaleyle satılacak
İzmir'de alışveriş merkezindeki dükkanlar...
Alaçatı Yat Limanı tesisi kiraya verilecek
Alaçatı Yat Limanı tesisi...
Hazarbaba Kayak Merkezi, yatırım karşılığında 25 yıllığına kiraya verilecek
Hazarbaba Kayak Merkezi, yatırım...
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
Munzur Üniversitesi Akademik Personel...

Kudüs kiliseleri, Yahudi yerleşimcilerin Hristiyan mezarlığına yönelik saldırılarını kınadı

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, Doğu Kudüs’teki Sion Tepesi’nde yer alan Protestan mezarlığına yılbaşı tatili olan 1 Ocak Pazar günü gizlice giren Yahudi yerleşimcilerin, otuzdan fazla mezarı tahrip etmesini kınadı.

06 Ocak 2023 Cuma 11:39
Kudüs kiliseleri, Yahudi yerleşimcilerin Hristiyan mezarlığına yönelik saldırılarını kınadı

KUDÜS - Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları olarak bizler, yılbaşında Sion Tepesi’nde Protestan mezarlığında bulunan 30'dan fazla mezar taşına yapılan saygısızlıktan dolayı derin rahatsızlık duyduk." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kameralarının, "kipa ve ‘tallit’ giyen genç yaşlardaki en az 2 kişinin, çoğu tarihi, otuzdan fazla mezar taşını kasten ve acımasızca parçaladığını ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, söz konusu eylemler kınanarak, faillerin açıkça dini fanatizm ve Hıristiyanlara yönelik nefret tarafından motive edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilgili makamlara faillerin aranması, yargılanması ve tutuklanması çağrısında bulunuldu.

İsrail polisinden 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, Sion Tepesi'ndeki Protestan mezarlığında çok sayıda mezar taşının tahrif edildiğine dair bir ihbar alınması üzerine ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı ve soruşturma başlattığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir’in bitişiğindeki Sion Tepesi’nde bulunan mezarlık, 1848’de Osmanlı döneminde Protestan Hristiyanlara tahsis edilmişti.

Hıristiyan kutsal mekanları ve din insanları, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor. Yahudi yerleşimciler, Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra, Hristiyan din insanlarına “tükürme” ve mezarlıklara zarar verme gibi eylemleriyle gündeme geliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kudüs KiliseleriYahudi Yerleşimcileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya, Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilme kararını memnuniyetle karşıladı
Polonya, Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilme kararını memnuniyetle karşıladı
Almanlar, Savunma Bakanı Lambrecht'in görevden alınması gerektiği görüşünde
Almanlar, Savunma Bakanı Lambrecht'in görevden alınması gerektiği görüşünde
Milyonlarca Twitter kullanıcısının verileri internete sızdırıldı
Milyonlarca Twitter kullanıcısının verileri internete sızdırıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans