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Küresel askeri harcamalar 2020'de 2 trilyon dolara yaklaştı

Dünyada askeri harcamalar 2020 yılında yüzde 2,6 arttı. Küresel askeri harcamaların yüzde 62'si ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere’ye ait olduğu ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2021 Pazartesi 14:35
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Küresel askeri harcamalar 2020'de 2 trilyon dolara yaklaştı

İSVEÇ - Küresel askeri harcamalar, 2020 yılında 1,98 trilyon dolara yükselerek, 2 trilyon dolara yaklaştı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre geçen yıl dünyada askeri harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,98 trilyon doları aşt. İlk beş sırada, tüm küresel askeri harcamaların yüzde 62'sini yapan Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere var. SIPRI'ye göre, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine rağmen askeri harcamaların GSYİH içindeki payı 2019'da yüzde 2,2 iken 2020'de yüzde 2,4'e ulaştı. Öte yandan raporda geçen yıl Türkiye'nin bu alandaki harcamaları yüzde 5 düşerek, 17,7 milyar dolara geriledi. Türkiye savunma harcamalarında 16. sırada yer aldı.

2009'DAN BU YANA EN BÜYÜK ARTIŞ 

Enstitü basına yaptığı açıklamada, "Bu, 2009 küresel mali ve ekonomik krizinden bu yana yıllık bazda askeri yükte meydana gelen en büyük artıştır.” denildi. ABD’nin geçen yıl savunma harcamaları bir önceki yıla oranla yüzde 4,4 artarak, 778 milyar dolara çıkarken, Çin’in harcamaları ise yüzde 1,9 artışla 252 milyar dolara yükseldi.Söz konusu raporda Hindistan 72,9 milyar dolar, Rusya 61,5 milyar dolar, İngiltere, 59,2 milyar dolar, tutarında savunma harcamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küresel Askeri Harcamalar
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