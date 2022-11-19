Kuzey İrlanda’da polise yapılan bombalı saldırının arkasında Yeni IRA olabilir

İrlanda’nın kuzey ucunda yer alan ve İngiltere’ye bağlı özerk ülke olarak tanınan Kuzey İrlanda’nın Strabane kasabasında, Perşembe günü polis aracını hedef alan ve el yapımı olduğu ifade edilen bombalı saldırı yapıldı. Araçta bulunan iki polisin yara almadan kurtulduğu olayla ilgili 3 kişi cinayete teşebbüsten gözaltına alındı. Polis dün yaptığı basın açıklamasında, saldırının arkasında Yeni IRA adlı örgütün olma ihtimalini değerlendirdiklerini ve soruşturmanın ‘güçlü’ bir şekilde bu yönde ilerlediğini belirtti.

SINN FEIN’DEN KINAMA

Kuzey İrlanda Polis Federasyonu dün basın açıklaması yaparak olayı ‘terörist saldırısı’ olarak nitelendirdi. Federasyon Başkanı Liam Kelly, 1980’lerde IRA’nın Kuzey İrlanda’da yaptığı bombalı saldırılara gönderme yaparak “Teröristin amacı derde ve sefalete yol açmak, Kuzey İrlanda'yı karanlık çağlara geri döndürmektir… Terör tehdidi 'önemli' olarak derecelendirildi ve tüm memurlara teyakkuzlarını artırmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu saldırı, hepimize teröristlerin topluluğumuzda hala aktif olduğunu hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Sinn Fein adlı siyasi partinin lideri Mary Lou McDonald ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Polislere saldıranlar, tehdit edenler bizi geriye sürükleyemezler. İleriye gidiyoruz. Dün gece hedef alınan emniyet görevlileriyle, aileleriyle ve meslektaşlarıyla dayanışma içindeyiz.”

IRA VE SALDIRILARI

1969’da kurulan İrlanda Cumhuriyet Ordusu kısaca IRA, Kuzey İrlanda’nın İngiltere’den bağımsızlığını savunan, 70’ler, 80’ler ve 90’ların başında İngiliz güçlerine ve yanlılarına bombalı ve silahlı saldırılar yapan bir örgüttü. Sinn Fein ise ilk başta IRA’nın siyasi bir kanadı olarak kurulmuş, IRA’nın saldırı faaliyetleri sona erince siyasi bir parti olarak Kuzey İrlanda’da faaliyetlerine devam etti.