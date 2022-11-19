Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alacak
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman...
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...

Kuzey İrlanda’da polise yapılan bombalı saldırının arkasında Yeni IRA olabilir

Kuzey İrlanda’da Perşembe günü polis aracına yapılan el yapımı bombalı saldırıda 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, dünkü basın toplantısında saldırının arkasında ‘Yeni IRA’ (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü olması ihtimalini değerlendirdiklerini duyurdu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 13:21
Kuzey İrlanda’da polise yapılan bombalı saldırının arkasında Yeni IRA olabilir

İrlanda’nın kuzey ucunda yer alan ve İngiltere’ye bağlı özerk ülke olarak tanınan Kuzey İrlanda’nın Strabane kasabasında, Perşembe günü polis aracını hedef alan ve el yapımı olduğu ifade edilen bombalı saldırı yapıldı. Araçta bulunan iki polisin yara almadan kurtulduğu olayla ilgili 3 kişi cinayete teşebbüsten gözaltına alındı. Polis dün yaptığı basın açıklamasında, saldırının arkasında Yeni IRA adlı örgütün olma ihtimalini değerlendirdiklerini ve soruşturmanın ‘güçlü’ bir şekilde bu yönde ilerlediğini belirtti.

SINN FEIN’DEN KINAMA

Kuzey İrlanda Polis Federasyonu dün basın açıklaması yaparak olayı ‘terörist saldırısı’ olarak nitelendirdi. Federasyon Başkanı Liam Kelly, 1980’lerde IRA’nın Kuzey İrlanda’da yaptığı bombalı saldırılara gönderme yaparak “Teröristin amacı derde ve sefalete yol açmak, Kuzey İrlanda'yı karanlık çağlara geri döndürmektir… Terör tehdidi 'önemli' olarak derecelendirildi ve tüm memurlara teyakkuzlarını artırmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu saldırı, hepimize teröristlerin topluluğumuzda hala aktif olduğunu hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Sinn Fein adlı siyasi partinin lideri Mary Lou McDonald ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Polislere saldıranlar, tehdit edenler bizi geriye sürükleyemezler. İleriye gidiyoruz. Dün gece hedef alınan emniyet görevlileriyle, aileleriyle ve meslektaşlarıyla dayanışma içindeyiz.”

IRA VE SALDIRILARI

1969’da kurulan İrlanda Cumhuriyet Ordusu kısaca IRA, Kuzey İrlanda’nın İngiltere’den bağımsızlığını savunan, 70’ler, 80’ler ve 90’ların başında İngiliz güçlerine ve yanlılarına bombalı ve silahlı saldırılar yapan bir örgüttü. Sinn Fein ise ilk başta IRA’nın siyasi bir kanadı olarak kurulmuş, IRA’nın saldırı faaliyetleri sona erince siyasi bir parti olarak Kuzey İrlanda’da faaliyetlerine devam etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey İrlandaİrlandaIRATerörSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski’den Herson’da ilk kez açılan Yenilmezlik Noktalarıyla ilgili açıklamalar
Zelenski’den Herson’da ilk kez açılan Yenilmezlik Noktalarıyla ilgili açıklamalar
AB Komisyonu, 2 milyon doz maymun çiçeği aşısı aldığını açıkladı
AB Komisyonu, 2 milyon doz maymun çiçeği aşısı aldığını açıkladı
Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Libya’da yarattığı diplomatik kriz
Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Libya’da yarattığı diplomatik kriz
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans