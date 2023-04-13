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Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin yeni tip füze olabileceği iddia ediliyor

Kuzey Kore'nin, bugün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalararası balistik füzenin (ICBM), yeni tip bir silah sistemi olabileceği iddia edildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 11:52
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Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin yeni tip füze olabileceği iddia ediliyor
Ankara

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu ay ilk kez balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, füzeyi uzun menzilli olarak nitelendirirken Japonya Savunma Bakanlığı ise kıtalararası balistik füze olduğunu kaydetti.

Güney Kore ordusu ise Kuzey Kore'nin denemesinin ardından füzenin "tespit edilmesi güç" ve "daha mobil bir füze" olduğuna işaret etti.

Askeri yetkililer, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin "katı yakıtla çalışan, muhtemelen yeni tip bir kıtalararası balistik füze" olması ihtimali üzerinde duruyor.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin sıvı yakıt kullandığına dikkati çeken yetkililer, "katı yakıtlı silah sisteminin yeni tip füze olabileceğini" değerlendiriyor.

Katı yakıtla çalışan kıtalararası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik bir füze sistemi olduğu biliniyor.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, basına yaptığı açıklamada, füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadığını vurgularken ülkenin kuzeyindeki adalarda yaşayan halka tedbirli olmaları ve mümkünse evlerini boşaltmaları çağrısında bulundu.

Telefon görüşmesi yapan ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Kuzey Kore'nin tam olarak nükleersizleştirilmesine yönelik üçlü bölgesel işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı.

Kuzey Kore, en son sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füze fırlatışını 16 Mart'ta yapmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KuzeykoreFüze
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