Lavrov: ABD ve NATO’nun yanıtını analiz ediyoruz

Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Amerikalıların yazılı yanıtını analiz ediyoruz. Antony Blinken'in dediği gibi, bunu Ukrayna ve diğer Batılı ülkelerle, ABD müttefikleriyle koordine ettiler. NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de yazılı yanıt aldık. Bu iki belgeyi, Aralık 2021'de önerdiğimiz taslak anlaşmaya cevaben sağlandığı için bir paket olarak analiz ediyoruz. Sonuçlarımızın kurumlar arası koordinasyonundan sonra, bunları Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunacağız. Sonraki eylemlerimiz hakkında bir karar verecek” dedi.

RUSYA’NIN ANLAŞMA TALEBİNE ABD VE NATO YANITI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın güvenlik garantilerin anlaşması teklifine yönelik verdikleri yanıta ilişkin açıklama yapmıştı. NATO’nun ‘Açık Kapı Politikası’nı hatırlatan Blinken, “Haftalarca ve bir anlamda yıllarca kamuoyu önünde söyledik: NATO'nun Açık Kapı Politikası’nı destekleyeceğiz ve bunu taahhüt ediyoruz” demişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise söz konusu teklife yazılı yanıt verdiklerini dile getirerek, “Bugün Rusya'ya gönderdiğimiz NATO yazılı yanıtta ana konulara değindim. Şimdi bir diyalog yolu izlemek ve siyasi bir çözüm bulmak için bir kez daha Rusya'ya ulaşıyoruz. Bu akşam onlara 30 NATO Müttefikinin çok çeşitli konuları kapsayan yazılı önerilerini göndermemizin nedeni budur” ifadelerine yer vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Halklarımız arasında savaş kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Daire Başkan Yardımcısı Alexey Zaitsev, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayacağını ifade ederek, “Halklarımız arasında bir savaş fikrini bile kabul edilemez buluyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Daire Başkan Yardımcısı Zaitsev, düzenlediği basın toplantısında, “Biz ülkemizin kimseye saldırmayacağını defalarca söyledik. Halklarımız arasında bir savaş fikrini bile kabul edilemez buluyoruz” dedi. Zaitsev, batının ise tam aksini söylediğini ifade ederek, “Ancak, Ukrayna'nın denizaşırı ortakları farklı bir görüşe sahip. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hikayelerine bağlı kalmaya kararlı görünüyorlar. Bunu gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Planlarında bir şeyler ters gittiğinde, gerilimi yapay olarak körüklemeye başlıyorlar. Büyükelçilik personelinin Kiev'den tahliyesini emrediyor, silah tedarikini artırıyor ve Rus tehdidi hakkında daha da yüksek sesle bağırıyorlar. Hatta Şubat ayına kadar Rusya’nın Ukrayna’ya ‘saldırma’ planı yaptıklarını bile söylüyorlar” dedi.

“UKRAYNA’YI BAĞIMSIZ OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Zaitsev, Ukrayna’yı bağımsız olmaya, kendi kararlarını ve çıkarlarını düşünmeye davet ettiklerini belirterek, “Ukrayna makamlarını bağımsız olmaya, kendi ülkelerinin ve halkının çıkarlarını düşünmeye, Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog içinde mevcut çatışmaya sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmaya çağırıyoruz. NATO ülkelerinin doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye son vermelerini ve bu ülkenin içişlerine karışmaktan kaçınmalarını umuyoruz” ifadelerini kullandı.