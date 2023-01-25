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Lavrov: Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı "hibrit savaşı aracı" olarak kullandığını belirtti.

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:48
Lavrov: Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor

MOSKOVA - Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile Luanda'da yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Batı'nın, Ukrayna'yı bu ülkenin Rusça konuşan nüfusuna karşı açıkça bir sömürge politikası yürütmek için kullandığını söyledi.

Lavrov, "Batı uzun yıllardır, Ukrayna'yı doğrudan ülkemize karşı topyekün hibrit savaşı aracı olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, Ukrayna'nın açık bir şekilde Rusya karşıtlığı anlayışını ve Ukrayna topraklarında Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler oluşmasını engellemek için "özel askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti.

Angola Dışişleri Bakanı Antonio ise Rusya ile tarihi ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ile ilişkilerini de dikkate aldıklarını belirterek, "Dışarıdan müdahale etmeme ilkesine bağlıyız." dedi.

Antonio, Ukrayna'daki savaşa ilişkin diyalog ve ateşkes çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovBatıUkrayna
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