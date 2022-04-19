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Lavrov: Ukrayna’daki operasyonda yeni aşamaya geçiyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 15:04
Lavrov: Ukrayna’daki operasyonda yeni aşamaya geçiyoruz

RUSYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Rus ordusunun Ukrayna’daki ‘askeri operasyonunda’ yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Lavrov, “Ukrayna’nın doğusunda operasyonun başka bir aşaması başlıyor ve eminim ki bu, tüm bu özel operasyonun çok önemli bir parçası olacaktır Doğu Ukrayna'daki operasyon, en başından beri duyurulduğu gibi, Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin tamamen kurtuluşunu hedefliyor” dedi.

Lavrov, Mosvka kruvazörünün batması ile ilgili gelen soruya, “Bu Savunma Bakanlığı’nın işi. Onlar ne olduğunu açıkladılar. Bunun üzerine ekleyeceğim bir şey yok” yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovOperasyonSavaşUkraynaRusya
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