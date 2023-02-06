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Lübnan: Deprem nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderebiliriz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altındakilerin kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye ekip gönderebileceklerini açıkladı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 13:52
Lübnan: Deprem nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderebiliriz

BEYRUT - Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda istisnai Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden derin üzüntü duyduklarını belirten Mikati, konuyla ilgili Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin'in Ankara'daki yetkililerle temas kurduğunu ifade etti.

Türkiye'nin enkaz altındakilerin kurtarılması için destek talebinde bulunduğunu söyleyen Mikati, sivil savunma ve ordudan arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderilebileceğini, bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
LübnanArama Kurtarma EkipleriTürkiye
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