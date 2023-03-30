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Lübnanlı GSM şirketlerinden Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası

Lübnan'daki GSM şirketleri Türkiye'deki depremzedelere yardım için bir ay sürecek bir bağış kampanyası başlatıyor.

30 Mart 2023 Perşembe 18:20
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Lübnanlı GSM şirketlerinden Türkiye'deki depremzedeler için bağış kampanyası

Beyrut

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Lübnan Temsilcisi ve Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın başlayacak mesaj yoluyla bağış kampanyası hakkında bilgi verdi.

Lübnanlı Türkmenler olarak Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Maksud, "Elimizden ne gelir diye düşünmeye başladık. Çünkü Türkiye, Lübnan'ın tüm zor zamanlarında özellikle Beyrut'taki liman patlaması sırasında çok büyük destekler sundu." dedi.

"Türkiye'ye yardım edememe hissi ile kalmak istemedik"

Lübnan'da da derin bir ekonomik krizin yaşandığını ve insanların son 3 yıldır oldukça yıprandığını hatırlatan Maksud, tüm bunlara rağmen Türkiye'ye yardım edememe hissi ile kalmak istemediklerini söyledi.

Maliyeti düşük, toplanması masrafsız ve insanların kolay bir şekilde sunabileceği "nakdi yardım" üzerinde çalıştıklarını aktaran Maksud, "Buradaki GSM şirketlerine mesaj yolu ile bağış kampanyası başlatılmasını önerdik." diye konuştu.

Maksud, Lübnanlı şirketlerin bu fikre sıcak baktığını ancak "yasal prosedürler" nedeniyle bu sürenin biraz uzadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maddi durumu ne olursa olsun isteyen herkes bu kampanyaya katılabilir. Yarın başlayacak kampanya bir ay sürecek. 1104'e bir mesaj gönderen herkesin hesabından 50 bin Lübnan lirası (50 cent) çekilecek. Bu paralar 30 günün sonunda toplanıp Türkiye'ye gönderilecek."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olduğunu söyleyen Maksud, "Türkiye'ye her zaman vefa borcum var. Bu ülkeye bana okuma fırsatı verdiği için çok müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
LübnanTürkiye
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