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Lufthansa Havayolları 29 bin kişiyi işten çıkartacak

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2020 Pazartesi 14:57
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Lufthansa Havayolları 29 bin kişiyi işten çıkartacak

ALMANYA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını başta havacılık olmak üzere bir çok sektöre darbe vurmaya devam ediyor.Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de elden çıkardığı bildirildi. LSG'de 7 bin 500 çalışan bulunuyordu.
 

ZARARI 5 MİLYAR 600 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Alman Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor. Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı.Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lufthansa Havayolları29 Bin Kişiyi Işten çıkartacakAlmanya
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