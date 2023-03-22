Macaristan Dışişleri Bakanı, AB'nin genişleme sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi

Saraybosna

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Macar mevkidaşı Szijjarto ile başkent Saraybosna'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İkili, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konakovic, burada yaptığı açıklamada, Szijjarto ile Bosna Hersek ve Macaristan arasındaki ikili ilişkilere değindiklerini belirterek, iki ülke arasında açıklığa kavuşturulmamış hiçbir sorunun bulunmadığı konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmini de değerlendirdiklerini vurgulayan Konakovic, "AB'nin genişlemesinin savunucularından Macaristan'a ve mevkidaşıma Bosna Hersek'in 'aday ülke' statüsü almasında verdikleri destek için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konakovic, ülkesinin AB yolundaki ilerleyişi için gerekli tüm çalışmaları yerine getirdiklerini kaydederek Macaristan'ın, bu yoldaki desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Macaristan'ın ülkesinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizen Konakovic, iki ülke kurumları arasındaki işbirliğinin iyi seviyede olduğunu ve bu durumundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konakovic, Bosna Hersek'te büyük oranda aktive edilmemiş enerji kaynakları olduğunu vurgulayarak, "Bu hususta tüm ilgili ülkelerle işbirliğine ve görüşmelere açığız. Görüşmemizde, Bosna Hersek'in anayasasına saygı duyulduğu sürece, Balkanlar ve Avrupa'daki bölgesel işbirliğini desteklediğimizin altını çizdim." ifadesini kullandı.

"Macaristan, AB genişleme sürecini hızlandırmak istiyor"

Dışişleri Bakanlığı görevine yeni başlayan Konakovic ile ilk görüşmelerini yaptıklarını kaydeden Szijjarto da Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan zorlukların, AB'nin genişlemeyi hızlandırmamasının büyük bir hata olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Szijjarto, Batı Balkanlar'ın AB üyesi olması durumunda içinde bulundukları zorluklarla daha etkili şekilde başa çıkabileceğine işaret ederek, "Böyle bir durumda, AB de daha güçlü olur ve yasa dışı göçle daha etkili şekilde mücadele edebiliriz." dedi.

Ülkesinin, geçen yıl güney sınırında yaklaşık 265 bin düzensiz göçmenin geçişini durdurduğuna dikkati çeken Szijjarto, şunları kaydetti:

"Macaristan, AB'nin genişleme sürecini hızlandırmak istiyor ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki AB'de birliğin genişlemesini sadece sözlü olarak destekleyen üye ülkeler var ancak karar verme söz konusu olduğunda çok çekingenler. Bu nedenle üye ülkeleri AB genişleme sürecini engellemeye son vermeye çağırıyoruz."

Szijjarto, Bosna Hersek'in istikrarının kendileri için önemli olduğunu, AB'nin Batı Balkanlar'a yaptırımlar uygulamasına katılmadıklarını kaydetti.

Öte yandan Szijjarto'nun bugün Trebinje'deki düzenlenecek bir enerji forumuna katılması ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile görüşmesi bekleniyor.