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Medvedev: ABD yaptırımları uluslararası ticarete zarar veriyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD'nin Rusya ve Çin merkezli bazı şirketlere uygulayacağını açıkladığı "dayanaksız" yaptırımların, ancak malların uluslararası değişimini ve serbest ticareti engellemeye ve potansiyel rakipleri ortadan kaldırmaya yarayacağını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 15:42
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Medvedev: ABD yaptırımları uluslararası ticarete zarar veriyor

İSTANBUL - ABD Pazartesi günü, ülkelerindeki ordularla bağlantılı olduklarını ileri sürdüğü, Rusya ve Çin'den toplam 103 şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı ve bu kapsamda söz konusu şirketlerin Amerikan mallarını ve teknolojisini edinmelerini yasakladı.

Sosyal medya hesaplarından, Çinli yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamalara benzer bir açıklama yapan Medvedev, söz konusu yaptırımların, Rusya ve Çin'den ABD'ye yönelik hayali tehditlerle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı ve "Aslında bu, Amerikan siyaset kurumunun bir bölümü uğruna 'ulusal güvenlik' kavramının kötüye kullanılmasıdır" diye uyardı.

Ülkesinin ve Çin'in, koronavirüs salgınına karşı küresel mücadele kapsamında "yaptırım mekanizmalarının tamamen kaldırılması" çağrısında bulunduklarını anımsatan Rusya'nın eski Başkanı ve Başbakanı, buna karşılık, bunun Washington için "öncelikli değil" gibi göründüğünü ve her iki ülkeden firmalardan oluşan tek listenin de bu durum için "çok açıklayıcı" olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry MedvedevABDUluslararası TicaretYaptırım
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