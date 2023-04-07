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Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman ramazanın üçüncü cuma namazını kıldı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 130 bin Filistinli ve yabancı Müslüman ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

07 Nisan 2023 Cuma 17:29
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Mescid-i Aksa’da 130 bin Müslüman ramazanın üçüncü cuma namazını kıldı
Kudüs

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ramazanın üçüncü cuma namazını kılabilmek için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi’den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa’nın bahçe ve avlularını da doldurarak saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının üçüncü cumasına yaklaşık 130 bin kişi katıldı.

Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de tıklım tıklım dolan Harem-i Şerif’te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

Bu haftaki cuma namazı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenleyerek, onlarca Filistinliyi yaralaması, yüzlercesini gözaltına alması ve Gazze’ye hava saldırıları düzenlemesi ile gerilimin arttığı bir zamanda eda edildi.

Mescid-i Aksa’nın girişi, çevresi ve Eski Şehir sokaklarında İsrail polisinin yoğunluğu dikkati çekti.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

İsrail güçleri, ramazanın üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin Kudüs'e geçişini engelledi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'dan 55 yaş altı Filistinli erkeklerin ve tüm Gazze sakinlerinin ramazanda cuma namazını kılmak için Doğu Kudüs’e girmesine engel oldu.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırıları

İsrail güçlerinin, son günlerde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze’nin yanı sıra Lübnan’a da sıçrayarak bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmış, çoğu Filistinlinin Aksa’ya girişi engellenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MescidiaksaMüslümanRamazanCuma
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