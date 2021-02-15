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Mısır’da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

Amerikalı ve Mısırlı arkeologlar, Mısır'da Nil Nehri’nin batısında bira fabrikası keşfetti. Dünyanın en eski bira fabrikasına ait olduğu belirtilen kalıntıların, 5 bin yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 11:26
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Mısır’da arkeologlar, 5 bin yıllık bira fabrikası keşfetti

MISIR - Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, yaklaşık 5 bin yıllık bira fabrikasının Kahire'nin 450 kilometre güneyinde Nil Nehri'nin batısındaki çölde bulunan eski bir mezarlık olan Abydos'ta bulunduğunu söyledi.

Mısır’da hüküm süren Birinci Hanedanlık Dönemi'nin (MÖ 3150 ile MÖ 2613) başında eski Mısır'ı birleştirmesiyle tanınan Kral Narmer zamanına dayandığını açıkladı. Arkeologlar, her biri 20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde sekiz büyük üretim alanı bulunduğunu, her alanda bira üretmek amacıyla tahıl ve su karışımını ısıtmak için kullanılan iki sıra halinde 40 kadar çömlekten havuz içerdiğini söyledi.

Ortak çalışmaya, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Dr. Matthew Adams ve Princeton Üniversitesi'nde Eski Mısır Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Yrd. Doç. Deborah Vischak başkanlık yaptı.

Adams, eski Mısırlıların kurban törenlerinde bira kullandığını gösteren kanıtlar bulduklarını ve fabrikanın bu bölgede birayla kraliyet ritüelleri yapmak için inşa edildiğini ifade etti. Diğer yandan Mısır Eski Eserler Bakanlığı, 1900'lerin başlarında bu fabrikanın varlığından ilk söz edenlerin İngiliz arkeologlar olduğunu, ancak yerini belirleyemediklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 Bin Yıllık Bira FabrikasıMısırArkeologlar
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