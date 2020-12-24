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Moldova Başbakanı Chicu istifa etti

Moldova Başbakanı Ion Chicu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Aralık 2020 Perşembe 11:12
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Moldova Başbakanı Chicu istifa etti

MOLDOVA - Moldova'da 15 Kasım'da yapılan seçimlerden galip gelen seçilmiş Devlet Başkanı Maia Sandu'nun yarın göreve resmen başlamasından önce sürpriz bir gelişme yaşandı. Başbakanı Ion Chicu, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Başbakan Chicu, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Ülke yönetimiyle erken parlamento seçimlerinin yapılması için gereken adımları istişare ettim. Bu, ülkedeki önemli sorunların çözümü için gerekli" dedi ve istifa kararını açıkladı. Ülkede Chicu hükümeti 14 Kasım 2019'da kurulmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Moldova Başbakanı Chicu Istifa EttiMoldova Başbakanı Ion Chicu
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