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Mülteciler kamptaki kötü yaşam koşullarını protesto etti

Bosna Hersek’teki mülteciler kamptaki kötü yaşam koşullarını protesto etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2021 Pazartesi 13:03
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Mülteciler kamptaki kötü yaşam koşullarını protesto etti

BOSNA HERSEK - Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırına yakın bölgesindeki Lipa göçmen kampındaki mülteciler, çıkan yangının ardından kampındaki mülteci ve göçmenler, kamptaki kötü yaşam koşullarıprotesto etti. 

Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç kentinde yakınındaki göçmen kampı Lipa'nın geçen haftaki yangınlarda tamamen yanmasının ardından, bölgede 30 çadır kuruldu. Mülteci ve göçmenler çadır sayısının yetersiz olması nedeniyle protesto düzenledi. Kamptaki göçmenler "Özgürlük, Yaşamak istiyoruz" yazılı pankartlarla, yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti.
 

MÜLTECİ KAMPINDAKİ YANGIN

Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç kentinde bulunan Lipa göçmen kampında 23 Aralık'ta yangın çıktı.Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, yangının kundaklama sonucu çıktığını duyurmuştu. Yangın nedeniyle göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığı ifade edilmişti. Yaklaşık 1300 göçmenin yaşadığı belirtilen kampta, çadırların büyük oranda yandığı ve göçmenlerin soğuk hava şartlarında açıkta kaldıkları belirtilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MültecilerKampYaşam KoşullarıProtestoBosna Hersek
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