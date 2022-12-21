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Musk: İşi alacak birini bulunca istifa edeceğim

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:30
Musk: İşi alacak birini bulunca istifa edeceğim

ABD - Elon Musk geçen gün başlattığı ‘Görevi bırakmalı mıyım?’ anketinin sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada CEO’luktan istifa edeceğini duyurdu.

Twitter’ın sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda istifa edeceğini belirterek, “İşi alacak kadar saf birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Bundan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini çalıştıracağım” açıklamasında bulundu.
 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 57’Sİ ‘GÖREVİNİ BIRAK’ DEDİ

Musk’ın, Twitter’daki görevini bırakıp bırakmama konusunda başlattığı ankete katılan 17 milyon 502 bin kişinin yüzde 57’si Musk’ın görevini bırakması yönünde ‘evet’ dedi. Musk yaptığı paylaşımda "Twitter’ın yöneticiliğinden çekilmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” ifadelerini kullanarak bir anket başlatmıştı. 17 milyon 502 bin 391 kişinin katıldığı anket, katılımcıların yüzde 42,5’inin ‘hayır’ cevabını seçmesi ve yüzde 57,5’inin de ‘evet’ demesiyle sonuçlanmıştı. Musk, anketi başlattığı paylaşımından sonraki paylaşımlarında, “Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin” ve “Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuskIstifa
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