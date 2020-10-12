Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1177
ALTIN
488.193
DOLAR
7.8818
STERLİN
10.2855
EURO
9.3041
5. kez cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
5. kez cumhurbaşkanı seçildi
Dolar 7.88 lirada
Son Dakika
Dolar 7.88 lirada
Oruç Reis, limandan ayrıldı
Son Dakika
Oruç Reis, limandan ayrıldı
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Son Dakika
Trump: Başkan savaşmak için iyi...

Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor

Güney Afrika ülkesi Namibia’da, bir grup çiftçi, doğal gübre olarak biyokömür kullanarak çölün ortasında havuç, pancar ve soğan yetiştiriyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:38
0 Okunma
Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor

NAMİBİA - Namibia’nın başkenti Windhoek'in güney kısmına doğru yaklaşık 40 km uzaklıktaki çiftlikte tarım projesi yürüten çiftçi Marieke Voights, biyokömür kullanarak çölün ortasında havuç, patlıcan, pancar ve soğan yetiştirmeyi başardıklarını ifade etti. Voights, biyokömürle ürettikleri sebzelerin hayli besleyici olduğunu belirterek popüler bir organik gıda üreticisi haline geldiklerini söyledi.
 

ÜNİVERSİTEDEN BİYOKİMYACILARLA ÇALIŞIYORLAR

Namibialı çiftçiler, Namibia Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ile birlikte yürüttükleri tarım projesinde kullanılan biyokömürü, zararlı bir çeşit çalılık bitkisinden ürettiklerini belirtti. Voights yenilikçi projelerinin üniversiteden biyokimyacı uzmanların yardımıyla 80'den fazla aileyi barındıran çiftçilkte tam teşekküllü küçük ölçekli bir ‘biyokömür üretim tesisi’ kurduklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika ülkesi NamibiaBiyokömür Ile Sebze Yetiştiriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
Azerbaycan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin bilançoyu açıkladı
5. kez cumhurbaşkanı seçildi
5. kez cumhurbaşkanı seçildi
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
Trump: Başkan savaşmak için iyi durumda
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans