Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor

NAMİBİA - Namibia’nın başkenti Windhoek'in güney kısmına doğru yaklaşık 40 km uzaklıktaki çiftlikte tarım projesi yürüten çiftçi Marieke Voights, biyokömür kullanarak çölün ortasında havuç, patlıcan, pancar ve soğan yetiştirmeyi başardıklarını ifade etti. Voights, biyokömürle ürettikleri sebzelerin hayli besleyici olduğunu belirterek popüler bir organik gıda üreticisi haline geldiklerini söyledi.



ÜNİVERSİTEDEN BİYOKİMYACILARLA ÇALIŞIYORLAR

Namibialı çiftçiler, Namibia Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ile birlikte yürüttükleri tarım projesinde kullanılan biyokömürü, zararlı bir çeşit çalılık bitkisinden ürettiklerini belirtti. Voights yenilikçi projelerinin üniversiteden biyokimyacı uzmanların yardımıyla 80'den fazla aileyi barındıran çiftçilkte tam teşekküllü küçük ölçekli bir ‘biyokömür üretim tesisi’ kurduklarını ifade etti.