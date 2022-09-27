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NASA’nın DART misyonu tamamlandı: Uzay aracı Dimorphos’la çarpıştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen sene Dünya’ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının, hedefi olan Dimorphos adlı asteroide çarptığını duyurarak çarpma anının görüntülerini de yayınladı.

27 Eylül 2022 Salı 11:27
NASA’nın DART misyonu tamamlandı: Uzay aracı Dimorphos’la çarpıştı

NASA, Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) misyonu kapsamında geçen sene 24 Kasım’da Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzay aracını fırlatmıştı. NASA’dan bugün yapılan açıklamada, ‘dünyanın ilk gezegen savunma teknolojisi testi’ olan DART misyonu kapsamında fırlatılan uzay aracının 10 aylık uçuştan sonra hedefini başarıyla vurduğu bildirildi.

DART, Didymos adında daha büyük bir asteroidin yörüngesinde bulunan ve Dünya’ya hiçbir tehdit oluşturmadığı belirtilen 160 metre çapında olan Dimorphos adlı asteroidi hedef aldı. Görevin, NASA’nın, ‘kinetik etki’ olarak bilinen bir teknikle asteroidi saptırmak üzere uzay aracını onla kasıtlı olarak çarpışması için başarıyla yönlendirebileceğini doğruladığı ifade edildi.

Uzay aracının tek aygıtı olan Optik Navigasyon için Didymos Keşif ve Asteroid Kamerası’nın (DRACO) ve Küçük Gövdeli Manevra Otonom Gerçek Zamanlı Navigasyon (SMART Nav) algoritmalarıyla beraber çalışan sofistike bir rehberlik, navigasyon ve kontrol sistemi ile birlikte DART’ın, iki asteroidi tanımlayıp ayırt ederek daha küçük olanının hedef almasını sağladığı belirtildi.

“DART TÜM İNSANLIK İÇİN FAYDA SAĞLAYAN BİR BİRLİK MİSYONUDUR”

NASA Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DART özünde gezegen savunması için eşi görülmemiş bir başarıyı temsil ediyor, ancak aynı zamanda tüm insanlık için gerçek bir fayda sağlayan bir birlik misyonudur. NASA evreni ve ana gezegenimizi incelerken, biz de o evi korumak için çalışıyoruz ve bu uluslararası iş birliği, bilim kurguyu bilim gerçeğine dönüştürerek Dünya’yı korumanın bir yolunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA EKİBİ TELESKOPLARLA DIMORPHOS’U GÖZLEMLEYECEK

Araştırma ekibinin ise DART’ın etkisinin, asteroidin Didymos çevresindeki yörüngesini değiştirdiğini doğrulamak için yer tabanlı teleskoplar kullanarak Dimorphos’u gözlemleyecekleri ve asteroidin ne kadar saptığını tam olarak ölçmenin de testin temel amaçlarından biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan DART misyonuyla taşınan İtalya Uzay Ajansı tarafından sağlanan LICIACube’un 15 gün önce DART’ın etkisinin görüntülerini yakalamak için uzaya bırakıldığı ifade edilerek, “LICIACube'un görüntüleri, araştırmacıların bir asteroidi saptırmada kinetik etkinin etkinliğini daha iyi karakterize etmelerine yardımcı olmak için çarpışmanın etkilerinin bir görünümünü sağlamayı amaçlamaktadır.  LICIACube büyük bir anten taşımadığından, önümüzdeki haftalarda görüntüler birer birer Dünya'ya indirilecek” denildi.

ESA, HEM DIMORPHOS’U HEM DE DIDYMOS'U ARAŞTIRACAK

Ayrıca, bundan yaklaşık 4 yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Hera projesinin, özellikle uzay aracının çarpışmayla oluşturduğu kratere ve Dimorphos’un kütlesinin kesin ölçümüne odaklanarak hem Dimorphos’u hem de Didymos’un ayrıntılı araştırmalarını yapacağı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASADARTUzay AracıDimorphosçarpışma
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