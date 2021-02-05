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NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt’i ilk kıdemli iklim danışmanı olarak atadığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2021 Cuma 09:36
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NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı

NASA,  iklim hedeflerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt’in kalıcı bir atama yapılana kadar iklim danışmanı olarak görev yapacağını belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZARARLARI GÖZLEMLENMEDEN HAFİFLETİLEMEZ’

NASA’dan Bhavya Lal, "İklim değişimindeki karmaşıklıklar hala tam olarak anlaşılmadı. iklim değişikliğine adaptasyon ve değişikliğin zararlarını hafifletme çabaları güçlü iklim gözlemleri, veri ve araştırma olmadan başarılı olamaz" dedi. 

Lal şunları da belirtti: “Gavin Schmidt’in atanması, Biden yönetiminin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını ‘net sıfıra’ düşürme hedefi için çok önemli verilere ve çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli, refah bir gezegene ulaşmasına yardımcı olacaktır

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAIklim DeğişikliğiIklimGavin SchmidtUzayDünya
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