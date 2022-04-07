NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO ortaklarının da katılımıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk oturumu Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Toplantıya Ukrayna, Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin de katıldığını ifade eden Stoltenberg, “Tüm uluslararası düzeni de sarsan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa güvenliği için derin etkilere sahiptir. Ortaklarımızın bugün burada bulunması, Ukrayna'yı desteklemek, Rusya'nın saldırganlığını kınamak ve uluslararası düzene dayalı kuralları savunmak için birlik olduğumuzun bir işaretidir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yı özel olarak selamlayan Stoltenberg, “Ukrayna halkı cesaret ve kararlılıklarıyla hepimize ilham verdi. Dmytro, doğrudan sizden bilgi almak ve ileriye dönük yolu tartışmak önemli” dedi.