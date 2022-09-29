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NATO: Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntı sabotajdır

29 Eylül 2022 Perşembe 14:09
NATO: Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntı sabotajdır

BELÇİKA - NATO tarafından Kuzey Akım petrol boru hatlarında meydana gelen hasarla ilgili bugün resmi açıklama yapıldı. Resmi açıklamada “Halihazırda mevcut olan tüm bilgiler, bunun kasıtlı, pervasız ve sorumsuz sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu göstermektedir” denildi.

NATO resmi açıklamasında “Baltık Denizi'ndeki uluslararası sularda Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına verilen hasar derin endişe kaynağıdır. Halihazırda mevcut olan tüm bilgiler, bunun kasıtlı, pervasız ve sorumsuz sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu göstermektedir. Bu sızıntılar nakliye için risklere ve önemli çevresel hasara neden oluyor. Hasarın kaynağını belirlemek için yürütülen soruşturmaları destekliyoruz. Müttefikler olarak, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından enerjinin ve diğer hibrit taktiklerin zorlayıcı kullanımına hazırlanmayı, caydırmayı ve savunmayı taahhüt ettik. Müttefiklerin kritik altyapısına yönelik herhangi bir kasıtlı saldırı, birleşik ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Akım 1 Ve 2SızıntıNATO
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