Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.493,93
ALTIN
1.009,14
DOLAR
18,24
STERLİN
21,08
EURO
18,29
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
KTO Karatay Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 5...

NATO’dan Arnavutluk'a yönelik siber saldırılara ilişkin açıklama

08 Eylül 2022 Perşembe 16:10
NATO’dan Arnavutluk'a yönelik siber saldırılara ilişkin açıklama

BELÇİKA - NATO Genel Merkezi’nden bugün yapılan açıklamada, Arnavutluk’un ulusal bilgi altyapısına yapılan siber saldırıların İran hükümeti kaynaklı olduğu kabul edilerek kınandı.

Açıklamada “Bir Müttefikin güvenliğini istikrarsızlaştırmak ve zarar vermek ve vatandaşların günlük yaşamlarını kesintiye uğratmak için tasarlanmış bu tür kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyoruz” denildi. Saldırıların kaynağıyla ilgili ise “Müttefikler, Arnavutluk ve diğer Müttefiklerin siber saldırının sorumluluğunu İran Hükümetine atfeden açıklamalarını kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı.

NATO ve Müttefiklerin Arnavutluk’u desteklediğini vurgulayan açıklamada, “Kötü niyetli aktörler kritik altyapımızı bozmaya, devlet hizmetlerimize müdahale etmeye, istihbarat elde etmeye, fikri mülkiyeti çalmaya ve askeri faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyor” denildi.  

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili yazılı paylaşımında “Tiran ve diğer Müttefiklerin İran'a atfettiği, Arnavutluk'a yönelik son siber saldırıyı şiddetle kınıyorum. NATO ve Müttefik uzmanlar destek sağlıyor. NATO siber tehditleri caydırmak, savunmak ve siber tehditlere karşı koymak için gardını yükseltmeye devam etmeye kararlıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOSiber SaldırıArnavutluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın
Erdoğan: Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın
Pakistan’da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
Pakistan’da taşan Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
ASELSAN, ADEX 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı
ASELSAN, ADEX 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans